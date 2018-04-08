الشيخ خضر عدنان: لن نترك الأسير ايمن طبيش وحيداً في العزل

رام الله- وطن للأنباء: أكد الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي اليوم الاحد، تعليقاً على قرار الاسير ايمن اطبيش الاضراب عن الطعام ان الاحتلال الإسرائيلي مخطئ ان ظن ان اطبيش وحيداً في العزل.

وقال " لن نترك الأسير طبيش وحيداً " فقد ولّى زمن عزل بعض إخوتنا الأسرى ثلاث عشرة عاما متوالية في زنازين الانفرادي".

وكان أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال قد هددوا بخطوات تصعيديه بداية شهر الشهر الجاري احتجاجًا على تمديد عزل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أيمن علي سليمان اطبيش (37 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل.

وأوضحت المصادر أن الخطوات قد تشتمل إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى إنهاء عزل الاسير اطبيش القابع في عزل سجن "رامون".

وأكدت أن الأسير اطبيش يعيش ظروفا حياتية صعبة وسيئة للغاية داخل العزل، ومحروم من رؤية ذويه بعد تجديد منع سلطات الاحتلال زيارة ذويه لمدة شهرين اخرين.

واعتبرت المصادر أن الاحتلال يصر على إبقائه في عزل سجن "رامون" بحجة أنه يشكل خطراً على الاحتلال، واختلاطه بالأسرى سيضر بمصلحة إدارة السجون.

من الجدير بالذكر أن الأسير اطبيش اعتقل في الثاني من أغسطس عام 2016، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي تهمة؛ وبحجة ما يسمى بالملف السري.