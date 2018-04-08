ليبرمان: بإمكاننا إبقاء قواتنا لعامين على حدود غزة إذا لزم الأمر

وطن للأنباء: قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، صباح الأحد، أنه بإمكان قيادة الجيش إبقاء القوات العسكرية لمدة عامين على حدود غزة في حالة استنفار إذا لزم الأمر ذلك.

وأضاف في تصريحات لإذاعة الجيش، "كان هناك انخفاض في عدد الإصابات هذه الجمعة، لأنهم أدركوا أنه لن يكون هناك أي تنازل في القضايا الأمنية، وليس لدينا مشكلة في إبقاء القوات على السياج، يمكننا أن نبقى في منطقة الحدود لمدة عامين، وعلى جبهتين وليس واحدة فقط"، على حد زعمه.

وهاجم ليبرمان الانتقادات التي وجهت للجيش بشأن سلوكه على حدود غزة، معتبرا الدعوات لفتح تحقيقات في قتل المتظاهرين بأنها "مطالب حمقاء وتعبر عن نفاق تلك الجهات".

وقال "نصف مليون شخص قتلوا في سوريا لم تفتح لجان تحقيق في مقتلهم، وفي السودان والعراق قتلوا مئات الآلاف ولم نسمع صوت يغرد أو يطلب بالتحقيق، لذلك هذا هو النفاق، تماما مثلما يتخذ مجلس حقوق الإنسان خمسة قرارات ضد إسرائيل ويتجاهل أي قرارات ضد كوريا الشمالية وسوريا والسودان".

وادعى أن "المسيرات على حدود غزة تزعج بعض الدول العربية لأنها تعتبر أن مثل هذه المظاهرات تؤجج في الأوضاع في بلادهم".