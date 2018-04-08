عريقات: امريكا تهدف الى فرض الاملاءات واسقاط ملفات رئيسية كالحدود

رام الله- وطن للأنباء: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن الولايات المتحدة أخذت موقع القيادة في إسرائيل بهدف فرض الحلول وإسقاط ملف الحدود وتحاول فرض المزيد من الإملاءات على القيادة.

تصريحات عريقات جاءت تعقيبا على تعطيل واشنطن المتواصل منذ أحداث يوم الأرض لاستصدار بيان من مجلس الأمن يدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عريقات أن المحاولات الأمريكية والإسرائيلية التي تتحدث عن وجود قيادات بديلة وأن تُغري حماس باستمرار الانقلاب وتعقد مؤتمراً في واشنطن، كل ذلك يشكل الجرح النازف المتمثل بالانقسام وضرورة أن نتوحد في مواجهة التحديات ومحاولات تصفية المشروع الوطني.

وبشأن سقف التوقعات من القمة العربية المقبلة، أكد عريقات أن مبادرة السلام العربية لن تُغير بحرف واحد.