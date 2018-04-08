"التربية": 45 الف متقدم يتنافسون على الف وظيفة العام المقبل

رام الله- وطن للأنباء: قال وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، إن الوزارة ستعمل كل ما هو مطلوب لإتمام عملية التوظيف قبل بداية العام الدراسي المقبل وفق خطة مدروسة أعدتها الوزارة .

وأشار صالح في تصريحات صحفية صباح اليوم الاحد، إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الامتحان الخاص بالمعلمين خلال الأيام القادمة كما سيتم تحديد قائمة بالمتقدمين للمقابلة وفق الأصول مشيرا إلى أن 45 ألف متقدم يتنافسون على 1000 إلى 1500 وظيفة.

وبشأن المقرر الجديد الخاص بالبرمجة، أوضح بصري صالح أنه ليس مقررا جديدا بالمعنى الخاص بالمنهاج الفلسطيني وانما مساق إضافي جديد يهدف إلى تمكين الطلبة وتعزيز قدراتهم في مجال البرمجة.