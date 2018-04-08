بدء فعاليات يوم الاسير في العاشر من الشهر الجاري

رام الله- وطن للأنباء: أعلن الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن إطلاق فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني سيكون في العاشر من الشهر الجاري، في مؤتمر صحفي يعقده رئيس الهيئة عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس وأمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى.

وأشار عبد ربه في تصريحات صحفية، صباح اليوم الاحد، إلى مؤتمر مماثل سيعقد في بيروت لإطلاق جملة من الفعاليات في مخيمات اللجوء والشتات.

وقال إنه سيتم تنظيم ندوة في الحادي عشر من الشهر الجاري في نابلس إحياء ليوم الأسير وفي الخامس عشر من الشهر ذاته سيتم تنظيم مهرجان في قصر رام الله الثقافي إحياء ليوم الأسير وللذكرى السنوية لاعتقال الاسير مروان البرغوثي.

وأضاف حسن عبد ربه أنه سيتم إيقاد شعلة الحرية في جامعة خضوري بطولكرم يوم السادس عشر من هذا الشهر الساعة السادسة مساء وفي يوم الاسير الذي يصادف السابع عشر من نيسان سيتم تنظيم فعاليات مختلفة بكافة محافظات الوطن وفي نقاط الاحتكاك مع الاحتلال.