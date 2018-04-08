مستوطنون يستولون على منزلين في سلوان

القدس- وطن للأنباء: استولى مستوطنون صباح اليوم الأحد، على منزلين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، ان مستوطنين من جمعية "عطيرات كوهنيم" الاستيطانية استولوا على منزلين في حارة بطن الهوى في سلوان، ورافق عناصر من شرطة الاحتلال المستوطنين لدى دخولهم المنزلين.

وتزعم الجمعية الاستيطانية أن المستوطنيين امتلكوا الأرض التي أقيم عليها المنزلان ومنازل أخرى منذ العام 1899، وبالتالي يطالبون باسترجاع الأرض ومصادرة ما عليها من منازل فلسطينية.

وتم في الأشهر الماضية الاستيلاء على منزل في المنطقة، وهناك العديد من المنازل الأخرى المهددة بالمصادرة الآن.

وتنشط جمعية "عطيرات كوهنيم" في الاستيلاء على منازل فلسطينيين في مناطق البلدة القديمة وسلوان والطور والصوانة الواقعة شرقي مدينة القدس.