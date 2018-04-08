مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى

رام الله - وطن للأنباء: استأنفت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتها للمسجد الاقصى المبارك، من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون، وعددهم 33 مستوطنا اثناء اقتحامهم الاقصى صباحا، جولات مشبوهة في المسجد، وارتدى معظمهم اللباس التلمودي التقليدي وسط حركات وصلوات صامتة.

وشهد المسجد المبارك الأسبوع الفائت اقتحامات واسعة للمستوطنين، تلبية لدعوة ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" التي طالبت أنصارها بالمشاركة الواسعة والمكثفة في اقتحامات الأقصى خلال أيام عيد "الفصح العبري".