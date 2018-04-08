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بالصور والفيديو .. مستوطنون يطلقون النار على شاب شرق القدس بزعم الطعن

08.04.2018 01:47 PM
بالصور والفيديو .. مستوطنون يطلقون النار على شاب شرق القدس بزعم الطعن

رام الله - وطن للأنباء:  أطلق مستوطنون، النار على شاب فلسطيني شرقي القدس المحتلة، ظهر اليوم الاحد.

وقالت مصادر محلية ان مستوطنين اطلقوا النار على شاب فلسطيني، بالقرب من منطقة الخان الاحمر، بعد محاولته طعن مستوطن، الذي اصيب بجروح خفيفة.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت انه جرى نقل الشاب الفلسطيني الذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه،  إلى مشفى عين كارم، بحالة حرجة.

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