"عدالة" يلتمس الى محكمة الاحتلال لنقل مصابين من غزة الى رام الله

رام الله- وطن للأنباء: قدم مركز "عدالة" التماساً إلى محكمة الاحتلال العليا للمطالبة بنقل شابين فلسطينيين اصيبا يوم الأرض بجراح خطرة خلال المظاهرات التي انطلقت على حدود قطاع غزة، من غزة الى رام الله نظرا لخطورة اصابتهما.

وجاء في الالتماس ان عدم نقلهما الى رام الله سيقود الى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل الى بتر الساقين.

وكان منسق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي رفض طلباً تقدم به أهالي المصابين في الأول من نيسان وجاء الرفض في الخامس من نيسان.

وقالت محامية عدالة سوسن زاهر انه لا مبرر لمنع سفرهما وان المصابين يرقدان في العناية المكثفة في احد مشافي غزة، وطلبت المحامية ان تصدر المحكمة قراراً عاجلا بشأن السماح لهما بالسفر.