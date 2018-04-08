مجتهد: ابن سلمان سيعتلي العرش خلال 3 شهور

وطن للأنباء:قال المغرد الشهير "مجتهد"، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حدد مع جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد اعتلائه العرش خلفا لوالده، الملك سلمان.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال "مجتهد"، إن دوائر قريبة من ابن سلمان تتناقل أنه "نسق مع كوشنر وترامب أن يعلن تنحي الملك سلمان واعتلاءه العرش رسميا في أي وقت من الآن إلى 4 تموز/ يوليو هذا العام".

وتابع: "إن صحت هذه المعلومة يفترض أن يعلن نفسه ملكا خلال الثلاثة أشهر القادمة".

وأضاف "مجتهد": "لا تسألوني لماذا اختار الرابع من يوليو فلم يذكر المصدر السبب".

وكان الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود، كشف أن "الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا شروطا أمام محمد بن سلمان قبل تنصيبه ملكا للسعودية"، منها "ضمان أمن الملاحة الإسرائيلية عبر مضيق تيران، والتطبيع العلني مع إسرائيل، وأخيرا ما يعرف بصفقة القرن التي يتم من خلالها التنازل عن أحقية الفلسطينيين بالقدس".

عربي 21