ضباط في جيش الاحتلال: لا حلول وسطية مع غزة "إما الحرب أو الهدوء"

القدس- وطن للأنباء: نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، عن ضُباط كبار في جيش الاحتلال قولهم: "لو تصرفنا بطريقة أخرى ومختلفة مع أحداث "مسيرة العودة" التي خرجت في غزة، لتلقينا صواريخ في مدينة بئر السبع".

وقال أحد الضابط لــ "صحيفة يديعوت" ناحوم بارنيع، أنه "لا يوجد في غزة وضع في المنتصف، إما حرب وإما هدوء".

وتسائل الضابط: "لنفترض قيام 400 فلسطيني باجتياز السلك الفاصل خلال المسيرات التي تخرج على مدار اسبوعين في غزة، سنكون مضطرين لوقفهم، وسيتم قتل 50 منهم على الأقل، وهذا يعتبر حدث استراتيجي". وفق حديثه.

واعتبر الكاتب الإسرائيلي أن المعركة القائمة هي على الوعي والرواية واسرائيل لا يمكن أن يتنتصر في هذه المواجهة، ويمكنها فقط الخسارة".

وبحسب الضابط الكبير " فإن "الشهيد الاول في مسيرة العودة كان مزارع وتم قتله بالخطأ بوسطة دبابة".

في ذات السياق، اكد الضابط في جيش الاحتلال "أن الضرر الأكبر لــ " دولة الاحتلال" في معركته يعتمد على الرواية والذاكرة، زاعماً إلى ان قوات الاحتلال لم تتلقى أوامر بقتل الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى"، قائلا "نحن نفحص ولا توجد أوامر للجيش بإطلاق النار على الصحفيين".

وقال الكاتب ناحوم بارنيع في مقاله عبر صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "الفشل الحقيقي لقوات الاحتلال هو في جبهة أخرى هي إقناع المستوى السياسي في دولة الاحتلال بأن يفعل شيئا لمنع انهيار غزة.

واوضح الكاتب الاسرائيلي أن الاحتلال قدم عدة أوراق وخطط عمل تتضمن أفكار مثل - نقل السلطة في غزة من حماس إلى سلطة رام الله أو الى دول الجامعة العربية، واستثمارات ومنها اسرائيلية في إصلاح البنى التحتية المدنية في غزة مثل الماء والمجاري والكهرباء وغيرها"، كما قال .