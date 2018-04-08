إطلاق "جاكوار" E-PACE لأول مرة في صالات عرض ريتز موترز في فلسطين

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت شركة ريتز موترز المحدودة، الوكيل الحصري لسيارات "جاكوار لاند روڤر" في فلسطين عن وصول سيارة "جاكوار" E-PACE إلى مقرها الجديد في الماصيون. وقد تم الكشف عن السيارة الجديدة خلال حفل مميز أقيم في المعرض الجديد لشركة ريتز موترز بمشاركة واسعة وحضور نخبة من الشخصيات الاعتبارية وزبائن الشركة وضيوفها المدعوين.

وتعتبر جاكوارE-PACE سيارة رياضية متعددة الاستخدامات المدمجة بخمسة مقاعد، وتجمع بين تصميم وأداء سيارات "جاكوار" الرياضية في سيارة رباعية الدفع ذات مقصورة رحبة وتتمتع بالعديد من المزايا العملية. وتتسم السيارة الجديدة بمزايا التصميم والقيادة الديناميكية التي تعرف بها سيارات "جاكوار" والتي تضفي طابعاً عملياً على هويتها، إلى جانب التقنيات المتطورة التي تبقي السائق على اتصال دائم بالعالم الخارجي.

وتستوحي جاكوارE-PACE تصميمها الخارجي من سيارة "F-TYPE" الرياضية ذات المقعدين، وهي تتميز بشبكة "جاكوار" الأمامية والأبعاد التي تمنحها مظهراً أنيقاً، وكذلك قصر مسافة الأجزاء المعلّقة “overhangs” من الأمام والخلف والجوانب القوية التي تمنح السيارة مظهراً جريئاً، عدا عن حركتها الديناميكية الرشيقة التي تتيح سهولة التحكم بشكل فوري. وتتجلى اللمسات التي تميز سيارات "جاكوار" الرياضية من خلال انسيابية خط السقف وتصميم النوافذ الجانبية المميزة.

وبهذه المناسبة، قالت ميرا أبو شوشة، مديرة التسويق في شركة ريتز موترز: "يمثل إطلاق سيارة جاكوار E-PACE الجديدة خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لنا خصوصاً وأن عملاءنا في فلسطين ينتظرونها بفارغ الصبر. وتجمع السيارة الجديدة متعددة الاستخدامات بين المقصورة الرحبة ووسائل التواصل والسلامة التي تنشدها العائلات إلى جانب أرقى معايير دقة التصميم والأداء القوي التي لا تتم مراعاتها عادةً في السيارات ذات الطابع العملي".

جاكوار E-PACE مستوى عالٍ من الاتصال والذكاء والمرونة والتجاوب

وتتمتع جاكوار E-PACE بمستوى عالٍ من الاتصال والذكاء؛ إذ تضم بين مكوناتها شاشة عرض قياس 10 بوصات تعمل بطريقة اللمس وتتيح للعملاء الارتباط مع تطبيقاتهم المفضلة بما في ذلك Spotify. ويتيح نظام InControl من "جاكوار لاند روفر" للعملاء الحفاظ على السيارة آمنة تماماً من خلال تعقبها على هواتفهم الذكية مع استدعاء خدمات الطوارئ بشكل تلقائي عند التعرض للحوادث، كما تتيح للسائقين التحقق من مستويات الوقود والمسافات المقطوعة عن بعد باستخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية. ويمكن للعملاء التحكم بدرجة الحرارة داخل السيارة أو حتى تشغيلها عن بعد باستخدام نظام InControl .

كما تتمتع جاكوار E-PACE بمساحة داخلية استثنائية ضمن فئتها، حيث تتسع هذه السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات المدمجة لخمسة أشخاص يجلسون براحة تامة مع فسحة واسعة بين المقاعد الأمامية والخلفية. كما أن بنية نظام التعليق الخلفي بواسطة الوصلات المتكاملة تتيح فرد مساحة إضافية لصندوق الأمتعة بما يتيح وضع عربة أطفال ومجموعة من مضارب الجولف وحقيبة سفر كبيرة.

وتتيح تقنية "الديناميكيات القابلة للتحكم" Configurable Dynamics للسائق السيطرة بشكل أكبر على السيارة من خلال الإعدادات الخاصة بضبط دواسة الوقود والتوجيه وناقل الحركة الأتوماتيكي، وكذلك عند استخدام نظام التعليق التكيفي والديناميكي. وتقوم الديناميكيات التكيفية برصد مدخلات السائق وحركة العجلات وهيكل السيارة وإبلاغ السائق بشكل استباقي لاتخاذ إجراءات تعديل نظام عملية التخميد لتحسين التحكم بالسيارة وخفة حركتها في جميع الظروف.

وتتوفر جاكوار E-PACE بمحرك البنزين "إنجينيوم" سعة 2.0 لتر Turbocharged بقوة 249 حصان، كما وتتوفر بقوة 300 حصان وتسارع من 0 – 100 كم في الساعة في غضون 6,4 ثانية قبل أن يبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونياً 243 كم في الساعة.

ويعتبر نظام الدفع النشط رباعي العجلات فيE-PACE الأول من نوعه في سيارات "جاكوار". ويجمع النظام الذكي بين قوة الجر الفائقة وقوة الدفع التي تتمتع بها العجلات الخلفية في سيارات "جاكوار". كما يوفر إمكانات هائلة على صعيد عزم الدوران مما يتيح الاستقرار الأمثل للسيارة ويعزز الديناميكية والكفاءة في استهلاك الوقود في جميع الظروف وحالات الطقس.

وتتسمE-PACE بأحدث تقنيات السلامة وأنظمة مساعدة السائق؛ مثل الكاميرا المتطورة المزودة بعدستين والتي تدعم "نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار". كما تم تزويد السيارة بـ "نظام التوجيه الكهربائي" وأجهزة الرادار الخلفية لتأدية وظيفة "النظام المساعد النشط للبقعة العمياء"، وذلك بهدف الحد من مخاطر الاصطدام من الجوانب على الطرقات متعددة المسارات. ويساعد "نظام رصد حركة المرور الأمامية" الجديد على تنبيه السائقين من الاقتراب من المركبات عند التقاطعات حيث تكون الرؤية محدودة. فضلاً عن العديد من المزايا المتطورة الأخرى بمجال السلامة مثل الوسادة الهوائية لحماية المشاة، والتي تفتح من أسفل الحافة الخلفية لغطاء المحرك عند الاصطدام.

وتعدّE-PACE أول سيارات "جاكوار" المزودة بالجيل الجديد من تكنولوجيا "عرض المعلومات والسرعة" التي توفرها الشركة. ويمكن لهذه الشاشة المتطورة عرض نحو 66% من المعلومات على الزجاج الأمامي للسيارة على شكل رسومات كبيرة وملونة وبدرجة عالية من الوضوح. حيث تستعرض المعلومات الأساسية مثل سرعة السيارة واتجاهات الملاحة بشكل دائم، مع عرض التنبيهات والمستجدات المتعلقة بنظام المعلومات والترفيه والسلامة ومزايا الراحة، وكل ذلك في مجال رؤية السائق مما يقلل حاجته لإبعاد نظره بعيداً عن الطريق.

وتتتميّز أيضاَ سيارةE-PACE على صعيد التكنولوجيا الداخلية، حيث تم تزويدها بمزايا اختيارية مثل "لوحة العدادات الرقمية" الملونة بقياس 12,3 بوصة ونظامين صوتيين متطورتين من "ميريديان".

كما تتوافرE-PACE مع ميزة "جاكوار" المبتكرة "مفتاح الأنشطة" القابل للارتداء. وهو عبارة عن سوار يلبس على معصم اليد ويتميز بمقاومته للمياه والصدمات، كما أنه مزود بجهاز مرسل مستجيب يسمح للسائق بإبقاء المفتاح الأساسي للسيارة بداخلها عند ممارسة بعض الأنشطة في الهواء الطلق مثل الجري أو ركوب الدراجات. وحال تفعيل هذا المفتاح عبر ضغطه على الحافة العلوية للوحة الأرقام الخلفية، يتم تعطيل المفاتيح العادية الموجودة داخل السيارة.

ويسمح هيكل السيارة المتين بقطر ما يصل إلى 1800 كيلوجرام مع تفعيل المكابح، مما يجعلها الخيار الأمثل للعملاء الذين يستخدمون سياراتهم لأغراض العمل والترفيه.

ويتوافر المزيد من المعلومات حول سيارة جاكوار E-PACE بما في ذلك التفاصيل التقنية والمواصفات لدى شركة ريتز موترز، الوكيل الحصري سيارات "جاكوار ولاند روڤر" في فلسطين وعلى الموقع الإلكتروني التالي: www.jaguar-palestine.com