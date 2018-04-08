حنون على أسلاك غزة

كتب: المتوكل طه

***

ماذا تنظرُ !

لمزيدٍ من جُثثٍ

يحملها الناسُ على الأكتاف ؟

ماذا تنظرُ !

لشهيدٍ آخرَ مجهولَ الأوصاف ؟

ماذا تنظرُ !

لجريحٍ إثْرَ جريحٍ

يسكبُ خلفَ عجاجِ الرّملِ شرايينَ الأعطاف !

وماذا ستُحقّقُ من هذا المَشهدِ ؟

ستحرّرُ غزّةَ من طوْقِ العُزلةِ ،

أو تفتحُ كلَّ شبابيكِ الكونِ عليها !

هل كانَ الموتُ المجّانيُّ سبيلَ المشتاقين إليها ؟

وكيف تلوّث أشجارَ الغيمِ على كفّيها ؟

***

لم ألْقَ سوى النارِ

لأُحرقَ هذا الغولَ الباعثَ ألف جحيمٍ

في عينيها !

هل أطفأ أحدٌ منكم لهباً يمشي في ثدييها ؟

فماتَ الرُّضَّعُ بين يديها !

هل أوقفَ أحدٌ قصْفَ ثلاثِ حروبٍ زلزلتِ الأرضَ

وحرَّقَتِ البحرَ وسوَّدَتِ الأرجاء ؟

هل حطّمَ أحدٌ قفلَ السجنِ وشَرَّعَ بابَ القبوِ ؟

أجيبوا يا كلَّ الشرفاء ؟

لا نبغي غيرَ فضاءِ الطيرِ

وخبزٍ أو ماءٍ ودواء !

وأُقَبِّل رأسَكِ يا أُمَّ الشهداء !

***

هذي الأرضَ يُحرّرها أبناءُ مناضلْ

ومُقاتلْ .. ونعلن ؛

لا بُدَّ من الميزانِ العادِلْ

الطَلقةُ بالطلقةِ

والثاكلُ بالثاكلِ

والعاقلُ بالعاقلِ ..

والصّاعِدُ فينا ليس قتيلاً، لكنّ الآخَرَ قاتِلْ ؛

مَن حاصرَها ،

مَن أغرقها في العتمةِ ،

مَن أحرقها بالصمتِ ،

ومَن يأخذها للقِسْمَةِ

والسائلُ إنْ أنْكَرَ ذاهِلْ

وثَمَّ عَزاءٌ رغم جِراحاتِ الآلافِ

وأعراسِ المحمولين على الأكتاف ..

فالموتَ تساوى فيكِ مع الموتِ

وظلَّ السيّدَ والسائد !

فلماذا لا نذهبُ بالكاوتشوكِ

وبالأحجارِ

وبالمقلاعِ

وباللحمِ المدبوغِ ببيتِ النار.. إلى الأسلاك ؟!

وذاكَ هلاك !

لكنّ المقتولَ، وإن ماتَ ، فقد دقَّ التابوتَ !

ولم ينتظر الذلّ مع الجوعِ وإغلاقِ البوّابات ..

وكيف يموت .. مَنْ ظلّ على الأرض يعانِد ؟

يكفي أنْ قامَ شهيداً..

وعلى الأسلاكِ صُراخُ الحَنّونِ الشاهد .

***

يا شَعبي الصامدُ والخالد ..

اخرُجْ في وجهِ القِسْمةِ ،

وَحِّد روحَكَ !

دمُكَ القدسيُّ سيكشفُ عُريَ النَخَّاسِ

ووجهَ الفاسِدْ ..

واخرُجْ كالطوفانِ المارِدْ

في دربِ البائعِ والظالمِ والغاشِمْ

يا شعبي في غزّةَ هاشمْ !

يا مَن علّمتَ الدنيا كيف تُقاوِمْ ..

لا ترحَمْ مَن قتلوكَ ومَن ذبحوكَ .. وإنّي

إنّي أنتظرُ القادِم

إنّي أنتظرُ القادِم ..