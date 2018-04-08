قرار مفاجئ.. القمة العربية لن تعقد في الرياض

وطن للأنباء- وكالات: أكدت مصادر سياسية، أن القمة العربية القادمة التي تستضيفها السعودية، ستنقل من العاصمة الرياض.

وأكد مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن القمة العربية القادمة في السعودية سيتم عقدها بمدينة الدمام، في حين ستتم جميع الإجراءات التحضيرية للقمة في العاصمة الرياض.

ولم يكشف المصدر سبب نقل القمة في الدمام.

وكانت وسائل إعلام قد زعمت أن القمة العربية القادمة التى تستضيفها السعودية، سيتم عقدها في مدينة الدمام بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، وليس في العاصمة الرياض، وادعت أن الحكومة السعودية "نقلت مكان إقامة القمة العربية من العاصمة الرياض إلى مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية كإجراء احترازي".

ويصل قادة الدول العربية المشاركة في القمة العربية بدءا من يوم 14 نيسان الحالي، وكانت القمة العربية مقرر عقدها في آذار الماضي، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لتعارض تاريخ انعقادها مع تاريخ الانتخابات الرئاسية في مصر.