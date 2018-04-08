شبكة المنظمات الأهلية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

غزة- وطن للأنباء: طالب القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية مساءلة ومحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمه بحق شعبنا، وبخاصة الاعتداءات التي ارتكبت بحق المشاركين المدنيين في مسيرات العودة السلمية، وبتوفير الحماية للطواقم الصحية وكذلك للمتظاهرين المدنيين المشاركين في المسيرات.

جاء ذلك خلال الوقفة والمؤتمر الصحفي الذي نظمه القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، لإحياء يوم الصحة العالمي في مخيم العودة شرق غزة "دوار ملكة"، تحت عنوان "التغطية الصحية الشاملة".

ورفع المشاركون يافطات تطالب بإنهاء الانقسام وتسلم حكومة الوفاق مسؤولياتها في قطاع غزة، وفي مقدمتها وزارة الصحة لتوحيد المنظومة الصحية والنهوض بها.

وفي كلمتة أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن "العالم يحيي يوم الصحة العالمي في وقت يعاني أبناء شعبنا الفلسطيني الأمرين جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل فشل المجتمع الدولي حتى الآن في محاسبة ومسائلة الاحتلال على انتهاكاته بحق المدنيين الفلسطينيين في مسيرة العودة السلمية".

وقال الشوا "نأتي اليوم في ظل هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين الذين جاءوا الى هذه المنطقة، للمطالبة بحقوقهم الأساسية التي نص عليها القانون الدولي والإنساني ومنظومة حقوق الإنسان بأكملها".

وأدان استهداف الاحتلال للمدنيين و الصحفيين واستشهاد الصحفي ياسر مرتجي الذي قدم الحقيقة وكشف زيف ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات في مسيرة العودة، مبيناً أن الطواقم الطبية في المنظمات الأهلية الصحية كانت ولا زالت تعمل إلى جانب وزارة الصحة والهلال الأحمر من أجل تقديم الخدمات الطبية رغم قلة ما يتوفر لديها من خدمات.

من ناحيته قال منسق القطاع الصحي في الشبكة عائد ياغي "إنه في السابع من ابريل من كل عام يحي العالم يوم الصحة العالمي، وفي هذا العام تم اختيار شعار (التغطية الصحية الشاملة) وذلك لمواصلة النضال من أجل الوصول إليه في دول العالم المختلفة".

واضاف ياغي الذي تلا البيان الصحفي الصادر عن القطاع الصحي في الشبكة بهذه المناسبة "أننا في القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، جئنا اليوم إلى مخيم العودة في شرق غزة لنرفع الصوت عالياً بأنه لا يمكن الوصول للتغطية الصحية الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يمكن ضمان الحق في الصحة للفلسطينيين كبقية شعوب العالم في ظل استمرار الحصار والاحتلال لأراضينا المحتلة".

وأشار الى أن "هذا المؤتمر الصحفي يأتي في ظل استمرار الاحتلال بفرض حصاره الجائر على غزة لما يزيد عن أثنا عشر عاما، موضحا الاثار الخطيرة للحصار الاسرائيلي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والنفسي لأبناء شعبنا في قطاع غزة".

أكد في البيان إلى أن هناك ارتفاع في البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع الصحية على كافة المستويات.

وقال ياغي إن "من حق أبناء شعبنا الفلسطيني الحصول على الخدمات الصحية والوصول الآمن إليها، والإسراع بإنهاء الانقسام السياسي وتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة وفي مقدمتها وزارة الصحة من أجل العمل على النهوض وتطوير الخدمات الصحية".

وناشد البيان الجهات المانحة بضرورة الإسراع في تقديم الدعم المالي للمؤسسات الصحية للقيام بدورها تجاه المرضى، وتقديم الخدمات لهم وللتعامل مع الاحتياجات الطارئة في ظل الأعداد المتزايدة للجرحى الذين أصيبوا خلال مسيرات العودة.

وفي نهاية البيان وجه ياغي التحية إلى كافة قطاعات شعبنا، وكذلك الطواقم الطبية التي تعمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة من أجل تقديم الخدمة الطبية بكل تميز رغم ما يواجهونه من اعتداءات الاحتلال بحقهم وكذلك نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.