جمعية حماية المستهلك تعلن جاهزيتها الرقابية خلال رمضان

رام الله- وطن للأنباء: أكد جمعية حماية المستهلك جاهزيتها الرقابية لشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة الجمعية في محافظة رام الله والبيرة اجتماعه الدوري، اليوم في مقر الجمعية في المدينة، وقرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للجمعية يوم 28/4/2018 للتباحث في انفاذ خطة عمل الجمعية للعام 2018 والخروج بتصور متكامل حول قضايا المستهلك.

وحدد المجلس آليات التدخل ما قبل شهر رمضان المبارك وخلاله من خلال التنسيق مع الجهات الرقابية لتفعيل الرقابة لضبط الاسعار مع التأكيد على ضرورة وضع سقف سعري عادل ومحاربة التغول بالاسعار، وآليات ضمان التشدد في ضبط الاسعار وعدم التبرير باقتصاد السوق وحرية التسعير، واصدار نشرات توعوية وبرامج متنوعة تركز على ترشيد الاستهلاك وضبط الاسعار وتشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية.

واقر المجلس برنامج فعاليات حملة "صيف فلسطين من خيرات بلادي" التي ستنطلق للعام الخامس في مدينة البيرة يوم الاثنين 30/4/2018 برعاية شركة المشروبات الوطنية وبالشراكة مع شركة بوظة الارز وبالتعاون مع بلدية البيرة.

وناقش الاجتماع تشديد العقوبات ضد مروجي الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمهربة من خلال تشديد الرقابة وتقوية محاضر الضبط التي تحول للنيابة حتى تتمكن النيابة من التعامل مع القضايا وتحويلها للقضاء وعدم اضطرارها لرد محاضر الضبط لعدم دقتها أو بسبب دخول جهة رقابية على اختصاص اخرى وعدم الدقة في الفتوى الفنية، وضرورة تنفيذ القضاء لقانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 بحيث تطالب النيابة بنشر اسماء الصادرة احكام ضدهم في قضايا الجرائم الاقتصادية على نفقتهم الخاصة.

وناقش الاجتماع ضرورة رفع التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمنظم للقطاع لحين اطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وشدد المجلس على ضرورة قيام وزارة الصحة بانفاذ القانون بحق التجار الذي يخزنون المياه والعصائر تحت اشعة الشمس خصوصا ان هناك متاجر كبرى باتت علامتها الفارقة تلك المخالفة وكأنهم فوق القانون، وحذرت الجمعية من المخاطر الصحية لتفاعل البلاستيك والمياه مع الشمس وفقدان المياه لخصائصها وانعدام فائدتها.

وشددت الجمعية على ضرورة متابعة وزارة الصحة كجهة اختصاص لقضايا تدعيم الدقيق بالعناصر الرئيسية للتدعيم للحفاظ على الصحة العامة خصوصا ان هناك اصناف من الدقيق تسوق دون التدعيم، وضرورة فحص الدقيق للتأكد من عمليات التدعيم.

وقررت الجمعية تشكيل اللجنة التحضيرية لمتابعة عقد مؤتمر المستهلك السادس حول "المنافسة وحقوق المستهلك" مكونة من احلام العبد، ومعتصم الاشهب، ورانية الخيري، من منطلق قناعة الجمعية بضرورة تعزيز المنافسة في القطاعات كافة للتأثير على الاسعار من حيث انخفض ورفع الجودة وتنوع المصادر وزيادة الدافعية لدى المنتجين بالمزيد من التركيز على المنافسة لتعزيز الجودة والسعر المنافس، والضغط من أجل اعلان قانون المنافسة ومنع الاحتكار الفلسطيني.