إصابة فتى بكسور دهسه جيب عسكري لجيش الاحتلال شرق يطا

الخليل- وطن للأنباء: أصيب الفتى قصي ناصر موسى عبد ربه (17 عاما) بجروح وكسور، مساء اليوم الأحد، جراء تعرضه للدهس من قبل آلية عسكرية لجش الاحتلال، قرب قرية التواني شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن جيبا عسكريا إسرائيليا طارد الفتى عبد ربه، الذي كان يقود دراجة نارية، وصدمه بشكل متعمد وتركه على جانب الطريق، ما تسبب بإصابته بجروح وكسور، نقل إثرها بواسطة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى يطا الحكومي، ووصفت حالته بالمتوسطة.