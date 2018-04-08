"شباب الزيتون" يقفز لصدارة دوري الدرجة الثالثة

وطن للأنباء- وكالات: قفز فريق شباب الزيتون للمركز الأول "مؤقتاً" على لائحة جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة بكرة القدم في قطاع غزة لفرع "غزة والشمال"، بعد فوزه مساء الأحد على نظيره المغراقة بهدفين نظيفين في ملعب التفاح شرق مدينة غزة، بافتتاح منافسات الأسبوع الرابع من البطولة.

وسجل هدفي المباراة رائد نعيم في الدقيقة السادسة، وحمزة عزام بالدقيقة 42، يرتفع رصيد شباب الزيتون إلى 9 نقاط في الصدارة، وتجمد رصيد المغراقة عند 4 نقاط بالمركز الخامس "مؤقتاً".

بدوره، اكتسح اليرموك نظيره الشمس برباعية مقابل هدف واحد، في ملعب نماء "محمد أبو تريكة" شرق جباليا شمال القطاع.

وأحرز رباعية اليرموك علاء سلامة "هدفان" في الدقيقتين 50، و72 على التوالي، وسامي أبو دان بالدقيقة 39، وإيهاب سلامة في الدقيقة 97، وسجل هدف حفظ ماء الوجه للشمس عمار الغف بالدقيقة 26، علماً أن المباراة شهدت طرد لاعبي اليرموك أحمد النعيزي، وجهاد الشن في الدقيقتين 81، و92 على الترتيب للحصول على البطاقة الحمراء المباشرة.

ورفعت نتيجة المباراة رصيد اليرموك إلى 7 نقاط في المركز الثاني "مؤقتاً"، وبفارق الأهداف أمام الوفاق، وفلسطين توالياً، فيما بقي رصيد الشمس نقطتين اثنتين فقط بالمركز السابع، وبفارق الأهداف خلف الجزيرة.

وفي فرع "الوسطى والجنوب"، تفوق شباب الزوايدة على المصدر بهدفين دون مقابل، في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

ودون هدفي الزوايدة أشرف السميري، وماجد بريك بالدقيقتين 42، و69 على التوالي، ليرتفع رصيد الفائز إلى 8 نقاط في المركز الأول "مؤقتاً"، وتجمد رصيد الخاسر عند 3 نقاط بالمركز السادس "مؤقتاً".

وتتواصل مباريات الأسبوع في فرع "غزة والشمال" الاثنين بمباراة فلسطين مع الوفاق في ملعب نماء شمال القطاع، والجزيرة مع حطين بملعب التفاح شرق مدينة غزة، أما في فرع "الوسطى والجنوب" يتقابل الشوكة مع أهلي البريج بملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.

ويشهد دور الـ 16 من بطولة الكأس مباريات، اتحاد الشجاعية مع شباب جباليا، والصداقة مع خدمات دير البلح، وشباب خانيونس مع نماء، والقادسية مع الأمل.