اندلاع حريق في برج ترامب بنيويورك

وطن للأنباء- وكالات: لقي رجل مصرعه وأصيب أربعة من رجال الإطفاء في حريق شب في برج ترامب بمدينة نيويورك.

وقال مسؤولون بهيئة الإطفاء إن الضحية من سكان المبنى، وإنه توفي بعد نقله إلى المستشفى.

ويذكر أن للرئيس الأميركي بيتا ومكتبا في المبنى. غير أن ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون يعيشون الآن في واشنطن.

وشب الحريق في الطابق الخمسين من البرج شاهق الارتفاع، الذي يضم شققا سكنية ومكاتب.

ولم يعلن عن سبب الحريق.

وشوهد دخان أسود كثيف ونيران تتصاعد من البرج حوالي الساعة السادسة بتوقيت نيويورك (العاشرة بتوقيت غرينتش) مساء اليوم الأحد.

وبعد حوالي 35 دقيقة، وقبل أن تعلن أخبار وفاة أحد سكان المبنى، غرد الرئيس الأميركي قائلا بأن الحريق انتهى، وقال إن الحريق "كان محدودا للغاية" نظرا لأن المبنى جيد البناء.