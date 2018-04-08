اطلاق أسبوع القراءة الوطني في بيت سيرا

رام الله- وطن للأنباء: أطلق نادي المبدع الصغير في قرية بيت سيرا غرب رام الله، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع القراءة الوطني، بالشراكة مع مؤسسة تامر، تحت شعار "لابد من خيال واسع لعالم ضيق".

وقدم الكاتب والباحث عزيز العصا، محاضرة في مدرسة بنات سيرا الثانوية، بعنوان "القراءة ضرورة حياتية"، حيث ناقش خلالها مفاهيم القراءة، واهميتها، والأهداف المرجوة منها، وسبل تشجيعها. مؤكداً أن القراءة تصنع القائد.

وحضر اللقاء عدد من وجهاء القرية وأولياء أمور الطلبات، بالإضافة إلى عدد من الطالبات.

والجدير ذكره أن فعاليات اسبوع القراءة الوطني تطلقها مؤسسة تامر في كل عام من شهر نيسان، في كافة محافظات الوطن ضمن حملة تشجيع القراءة في المجتمع الفلسطيني وبالشراكة مع المكتبات والمدارس.