"مركزية فتح" تدعو زعماء العرب إلى تأكيد الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية

رام الله- وطن للأنباء: دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، الزعماء العرب الى تأكيد الموقف العربي الثابت دعما للقضية الفلسطينية وللمبادرة العربية للسلام، وكذلك دعم رؤية السلام التي طرحها الرئيس عباس امام مجلس الامن الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، واستمعت اللجنة الى احاطة من الرئيس حول كافة التطورات السياسية والميدانية الهامة خلال المرحلة الاخيرة، وبناء عليه اكدت اللجنة المركزية على اهمية اجتماع القمة العربية القادم ودعت الى تسمية القمة "قمة القدس".

وكررت اللجنة رفضها للمواقف الاميركية الاخيرة خاصة الموقف غير القانوني المتعلق بالقدس، كما أكدت على رفضها ما يسمى بصفقة القرن، وعلى رفضها لاي مبادرة قد تطرح دون الية دولية جديدة ودون الاقرار اولاً بحل الدولتين ودون الاقرار بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود العام 1967.

وذكر بيان للحركة مساء اليوم، وصل وطن، أن " اللجنة المركزية توقفت طويلا وبحثت التفاصيل المتعلقة بالدورة الثلاثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الثلاثين من هذا الشهر".

وأكدت اللجنة على الاهمية الوطنية المطلقة لانعقاد دورة المجلس الوطني ونجاحها حفاظا على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى قوتها وفعاليتها. داعية كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لبذل الجهود اللازمة والتعاون في هذا المجال، واكدت اللجنة استعدادها لاستكمال حواراتها مع كافة الفصائل بهدف التوصل لتوافق كامل معها. وستتابع اللجنة المركزية تحضيراتها لدورة المجلس ومتطلباتها، وفق البيان.

وحيت اللجنة المركزية جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، واشادت بمسيرة العودة والقدس وبكل التضحيات التي قدمتها جماهيرنا، ودعت اللجنة المركزية قواعدها وجماهير شعبنا لتعزيز تحركها الجماهيري في كل مكان تأكيداً لتمسكها بالقدس، ورفضا للمواقف الاميركية الاخيرة، بالإضافة لرفضها للحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.