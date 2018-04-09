مصادر لوطن: النيابة العامة تحقق مع مدير عام صحيفة الحدث ورئيس تحريرها بتهمة "الابتزاز المالي"

رام الله - وطن للأنباء: اكدت مصادر خاصة لـوطن للأنباء أن النيابة العامة في مدينة رام الله باشرت اليوم الاثنين بالتحقيق مع مدير عام "صحيفة الحدث" ورئيس تحريرها بتهمة "الابتزاز المالي".

وذكرت المصادر أن النيابة العامة وجهت تهما لصحيفة الحدث، بأنها قامت بابتزاز احدى الشركات الفلسطينية، بغرض تحقيق "الكسب غير المشروع ".

وأشارت المصادر لوطن أن "الحدث طلبت من هذه الشركة نشر اعلانات في الصحيفة مقابل مبالغ باهظة وعندما رفضت الشركة نشر الاعلانات، مارست الحدث ضغوطات شديدة على الشركة ومن ثم قامت الحدث بنشر تقرير يُشهر بسمعة الشركة بهدف الانتقام منها والضغط عليها لتقوم الشركة بالاعلان في الصحيفة". حسب ما ذكرته المصادر.

وحاولت وطن التواصل مع المدير العام لصحيفة الحدث ورئيس تحريرها، للتعقيب على صحة هذه المعلومات، لكنه لم يتسنى الوصول اليهم حتى اللحظة.