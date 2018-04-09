"معاريف": روسيا تسائل حكومة نتنياهو عن غارة "تيفور" وتصفها بالعدوان

القدس- وطن للأنباء: وجه الجيش الروسي اصبع الاتهام الى إسرائيل لتنفيذها غارة جوية على مطار "تيفور" قرب حمص، حيث اطلقت الطائرات الإسرائيلية ثمانية صواريخ اسقط السوريون خمسة منها.

وبعد الغارة، نقل الاعلام الروسي فحوى محادثة صعبة جرت بين مسؤولين روس مع حكومة نتنياهو، حيث طالب الكرملين إسرائيل بتقديم أجوبة على سبب الغارة التي وصفها الروس بعمل عدواني جرى بالتنسيق مع إدارة ترامب.

وقال خبير روسي ان إسرائيل أقدمت على فعلة جبانة تتسق مع السلوك الأميركي.