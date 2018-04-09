مجمع ناصر الطبي في غزة يناشد لتوفير أسرة لاستيعاب جرحى مسيرة العودة

غزة- وطن للأنباء: ناشد المدير الطبي لمجمع ناصر بخانيونس، أيمن الفرا، بامداد مبنى الجراحات التخصصي بـ130 سريرا لتشغيله، تحسبا لازياد أعداد مصابي مسيرة العودة في الايام المقبلة.

وأوضح الفرا في تصريح وزعته الصحة أنه تم استقبال 47 مصابا في الجمعة الثانية لأحداث مسيرة العودة معظمها في الاطراف السفلية و6 مصابين أجريت لهم عمليات جراحية في البطن نتيجة اصاباتهم بأعيرة نارية متفجرة.

ويقول: "تمكنا من استيعاب هذا العدد من خلال افراغ أسرة المبيت داخل الاقسام وتحويل بعض الحالات المستقرة الى المستشفيات الاهلية الاخرى، وابقاء الحالات التى اجريت عمليات جراحية داخل المجمع لمتابعة حالتهم الصحية.

وأشار الى أن السعة السريرية لقسم الطوارىء والحوادث بالمجمع لا تستوعب هذه الاعداد الكبيرة فى ظل وجود 30 سرير فقط، بحيث يتم تحويلها الى الاقسام الأخرى لافساح المجال لحالات أخرى قد تصل فى أى لحظة.

وحذر الفرا من استمرار نقص المستهلكات الطبية اللازمة لغرف العمليات وقسم الطوارىء خاصة المحاليل الملحية، مشيرا الى أن الاصابات التى وصلت المجمع استنزفت كم كبير من تلك المستهلكات.