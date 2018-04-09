حماس: قصف الاحتلال لغزة يدلل على عمق أزمته

غزة- وطن للأنباء: قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة "يعكس عمق الأزمة الداخلية وحالة الإرباك التي يعيشها الاحتلال جراء نجاح مسيرات العودة وكسر الحصار".

وذكر المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي، أن مسيرات العودة نجحت "في كسر هيبة الاحتلال وفضح جرائمه وتطوير أدوات المواجهة والنضال الشعبي".

وأشاف أن "الاحتلال أراد بهذا التصعيد أن يخلط الأوراق كي يغطي على أزمته وجرائمه بحق المتظاهرين العزل وقتله الأطفال والصحفيين".

وشدد على أن ذلك "لن يزيد أبناء شعبنا الفلسطيني إلا إصرارًا على الاستمرار في هذه الفعاليات والمواجهات حتى انتزاع حقوقه وإنهاء معاناته".

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية موقعين للمقاومة الليلة الماضية في شمال قطاع غزة دون إصابات.