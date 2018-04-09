العمالة الفلسطينية بين السياسة والحق

كتب: وليد البايض

لا تستطيع الحديث ونقاش اي موضوع في سياق الحياة الفلسطينية بكافة أبعادها، بعيدا عن الموضوع السياسي والتطرق الى حالة الصراع المفروضة احتلاليا، مما يؤدي إلى غلبة الشعارات في كثير من الأحيان على الحالة المراد بحثها، وطغيان منطق المزايدة في كثير من الأمور، يجعل منا أحيانا مجموعات من الهاربين من الحقيقة إلى البحث عن مبررات لاداعي لسوقها في كثير من الأحيان، فحالة المزايدة والهجوم العبثية لاتؤدي بالتأكيد إلى التصويب بل من الممكن والجائز أن تؤدي إلى إفراغ المحتويات من مضامينها، وهنا وعودة إلى الموضوع المراد طرحه الا وهو حالة الجذب والمزايدة التي حدثت بعد قيام وزير العمل، ووفد مرافق له ومن خلال وجود وسيط ألماني لقاء وزير احتلالي هنا ،حالة النقاش خرجت عن إطار نقاش الهدف من الزيارة ولم تتطرق إلى مضمونها، بل ذهبت إلى رفع شعارات تدين اللقاء فقط دون حتى السماح في الخوض في مضامينه، حيث أصبحت هذه الحالة سائدة في الكثير من تعاطينا مع المواضيع التي يتم تداولها ونقاشها.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن هناك مواضيع مرتبطة بحقوق لابد من العمل عليها بكافة الطرق من أجل المطالبة بها، والوقوف عندها في كافة الفرص المتاحة، وهنا لا يفترض أحد أن حقوق العمالة الفلسطينية في الداخل المحتل، هي أقل أهمية بمكان عن أي حق فلسطيني آخر، ويجب إستغلال اي فرصة لملاحقة الحكومة الاحتلالية من أجل المطالبة بها، والوقوف عندها لما لها من تأثير كبير على حياة هذه الفئة المهمة من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وللعلم أيضا بحقوق العمال الفلسطينيين المسلوبة في الداخل ليست بالقضية المستحدثة، بل هي قضية قديمة منذ عشرات السنوات وهناك الكثير ممن فرضت عليهم الحالة القائمة ضياع حقوقهم، التي هي بالتالي حق لأبنائهم، نتاج الجهد المبذول والعرق المسكوب من هذه الفئة التي يجب أن نتشبث بحقوقها، وعلى كافة الأصعدة الداخلية والخارجية سواء من خلال المطالبة الدائمة، ورفع القضايا والقيام بالأنشطة العملية للحصول عليها فهذه الحقوق متراكمة منذ زمن، ومستمرة وبلغت مئات الملايين من الدولارات التي يجب أن يحصل عليها أصحابها.

هنا من واجب كل الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة متمثلة بوزارة العمل، وكافة المؤسسات المعنية مثابرة العمل من أجل نيلها وإنصاف أصحابها بعيدا كل البعد عن ربط الأمور ببعضها البعض، فالموقف السياسي الواضح والثابت لا يعني أننا لا نستطيع أن نطالب بحقوقننا الأخرى في كافة المحافل، مع الإدراك ان الإسرائيلي يحاول دائمآ حرف البوصلة وتسليط الضوء إلى ما يريد هو وليس لما نريد نحن فارادتنا هي صاحبة الحق وليس روايتهم التي نلحقها أحيانا للأسف.