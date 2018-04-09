الاحتلال يعتقل الشاب مصطفى البنا قرب السياج الفاصل على حدود غزة

غزة- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصطفى محمد البنا (29 عامًا)، قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 48، شمال قطاع غزة، أثناء تواجده مع عائلته في مخيمات العودة المقامة هناك.

وذكرت زوجة الشاب، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوبهم فيما كانوا يتواجدون بالقرب من السياج الفاصل، ثم أطلقوا الكلاب المدرّبة لمحاصرتهم، حيث سمحوا لها ولطفليها بالعودة ثم اعتقلوا زوجها قسرًا.

ووفقًا للعائلة، فقد أبلغهم الصليب الأحمر بأن قوات الاحتلال حقّقت مع مصطفى قبل أن تقتاده إلى جهلة مجهولة.