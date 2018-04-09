اعلام الاحتلال: مباحثات امنية مصرية اسرائيلية حول تداعيات مسيرة العودة

رام الله- وطن للأنباء: قال موقع "راوتر" العبري ان وفدا امنيا من مخابرات الاحتلال توجه الى القاهرة حيث اجرى مباحثات معمقة مع المخابرات المصرية حول الخطوات التي تنوي اسرائيل اتخاذها لمواجه موجة التظاهرات الفلسطينية الكبيرة في اطار مسيرة العودة، وسبل احتوائها.

وقال الموقع، ان الوفد الاسرائيلي حذر من ان استمرار المظاهرات قد يقود الى حرب جديدة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وطالب مصر بالتدخل، ولم يشر الموقع الى الرد المصري.