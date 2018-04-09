الاحتلال يحكم على الأسير علاء أبو شنب بالسّجن الفعلي لمدة 3 سنوات

رام الله- وطن للأنباء: أفاد محامي نادي الأسير خالد محاجنة، مساء اليوم الاثنين، بأن محكمة الاحتلال المركزية في اللد حكمت بالسّجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات على الأسير علاء أبو شنب (22 عاماً) من محافظة طولكرم.

وأضاف المحامي محاجنة، في بيان صحفي، أن نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام بحق الأسير ابو شنب تضمنت اتهامه بمحاولته تنفيذ عملية طعن داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وطالبت بفرض السّجن الفعلي على الأسير لمدة عشر سنوات، وبعد جهود قانونية تمكن الدفاع من نفي عدد من ادعاءات نيابة الاحتلال.

يُشار إلى سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو شنب في التاسع عشر من آب عام 2017.