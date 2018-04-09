نقابة موظفي غزة لوطن: سنخوض فعاليات احتجاجية على وقف الحكومة رواتبنا

غزة-وطن للأنباء- عز الدين أبو عيشة: أكد نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن رواتب الموظفين في القطاع لم تصرف، وأن النقابة بانتظار قرار وزير المالية لبدء صرفها".

وقال إنه "تقرر عقد اجتماع غداً يضم ممثلين عن نقابة الموظفين العموميين، والنقابات الفرعية من أجل اتخاذ قرار موحد لخوض فعاليات احتجاجية على ايقاف الحكومة للرواتب في القطاع " .

وتوقع أبو جراد في اتصال مع مراسل وطن للأنباء أن تصرف رواتب المتقاعدين القدامى، والشهداء والجرحى خلال ساعات عبر صرافات البنوك، بينما تبقى باقي الرواتب بانتظار قرار وزارة المالية.

وقال إن"موظفي سلطة الطاقة والصحة والشؤون الاجتماعية، والمعابر القائمين على عملهم، سيتقاضون رواتب بقيمة 50% فقط، مضيفاً "نحاول التواصل مع وزارة المالية في رام الله للاستعلام عن موعد صرف الرواتب لكن دون جدوى".

ولفت أبو جراد الى أن "حكومة الوفاق لم توضح سبب التأخر أو وقف صرف الرواتب".

ودعا أبو جراد وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين في القطاع بأسرع وقت ممكن، لمساعدة الموظفين على مواجهة الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.