هنية: مسيرة العودة حققت أهدافاً استراتيجية

غزة-وطن للأنباء: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخوض معركته على كل الجبهات من أجل الاستقلال الوطني ومواجهة الفصل العنصري.

وشدد هنية خلال خطاب له في افتتاح صرح العودة شرق قطاع غزة، على أن مسيرة العودة حققت أهدافاً استراتيجية، على رأسها إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة المجتمع الدولي.

وقال هنية،"غزة التي حاصروها وجوعوها وتآمروا عليها من أجل أن تنتفض في وجه المقاومة وأن ترفع الراية البيضاء، ها هي تخرج من تحت الأنقاض بشبابها وشاباتها بكبارها وصغارها لتنتفض في وجه المحاصرين والمحتلين".

وأضاف "أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، يعلنون اليوم مرحلة سياسية جديدة إنهم يطوون صفحة الذل والمفاوضات العبثية والتنسيق الأمني ويطوون مرحلة الرذيلة السياسية، وغزة لن تتراجع ولن تتنازل ولن تفرط ولن تعترف بإسرائيل".

وأوضح أن غزة تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية والشعبية خلال هذه المسيرة المباركة.

وأشار إلى أن البعض حاول دفن قضية فلسطين والبعض الاخر حاول تقزيمها والمتاجرة بها، لكن مسيرة العودة أعادت قضية فلسطين إلى وضعها الحقيقي.

وعلى صعيد الاحتلال، أوضح هنية أن الاحتلال يتخبط ولا يعرف كيف يواجه المسيرات السلمية، مؤكداً أن مسيرة العودة وكسر الحصار أعادت قضية اللاجئين وحق العودة إلى الصدارة، وشكلت ضربة لصفقة القرن.

وأكد على أن حماس ستظل وفية للوحدة الفلسطينية التي تمثلت في مسيرة العودة، قائلاً إن" الذي يريد أن يتخلى عن غزة، فغزة اليوم تقول أنها لن تتخلى عن الضفة والقدس وعن قضية فلسطين". داعيا القيادة الفلسطينية إلى أن تكون على مستوى الحدث.