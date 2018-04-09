بالفيديو| ترقوميا بلا أرصفة والشوارع لم تَسلم حتى من تعديات البلدية

الخليل-وطن للأنباء-خلود فطافطة: بصعوبة بالغة يعبر محمد طنينة يومياً بكرسيه المتحرك الشارع الرئيسي في بلدة ترقوميا قضاء مدينة الخليل، مزاحماً المركبات وذلك لافتقار معظم طرقات البلدة للأرصفة، بالإضافة الى التعديات الجسيمة عليها من قبل المواطنين .

ولا تتوقف المشكلة على ذوي الإعاقة، بل تمتد الى سكان البلدة بأكملها وخاصة طلبة المدارس، الذين يضطرون لعبور الشارع وسط أزمة مرورية خانقة ما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم.

وفيما يُحمل المواطنون البلدية المسؤولية عن تفاقم المشكلة كونها أول المعتدين، من خلال اصطفاف مركباتها ووضعها لبعض المعدات على الطريق العام، فإن البلدية تقول انها" تبذل قساري جهدها لإزالة التعديات".

وأمام ذلك تبقى المشكلة قائمة حتى تلتفت الجهات المعنية لرفع المعناة عن المواطنين من خلال تاهيل الطرق واستحداث الأرصفة، والعمل على إيجاد قوة تنفيذية رادعة لفرض القانون وإزالة التعديات عنها.