تحكيم فلسطيني في قيادة مباريات كرة القدم على المستوى القاري

وطن للأنباء: كرَم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، باسم رئيس الاتحاد اللواء جبريل الرجوب، الحكم المساعد هبة سعدية التي خاضت اختبارات الحكام المشاركين في نهائيات كأس آسيا للسيدات المقامة حالياً في الأردن من 6 إلى 20 نيسان/إبريل الجاري، وتم اختيارها ضمن قائمة الحكام الذين سيقودون مباريات في البطولة القارية.

وتعتبر الفلسطينية سعدية أول حكم من منطقة غرب آسيا يتم تعييَنها لقيادة مباريات في نهائيات كأس آسيا منذ انطلاقتها في عام 1975.

من جهة أخرى، أشارت دائرة الحكام في الاتحاد إلى أنه تم تكليف طاقم حكام النخبة الدولي الفلسطيني المُكون من: براء أبو عيشة – ساحة، وعبد السلام حلاوة - مساعد، وأمين الحلبي – مساعد، وسامح القصاص – ساحة، لقيادة المباراة الثانية لهم ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي ستجمع بين فريقي ابهاني دكا البنغالي وضيفه أزوال الهندي، في الـخامس والعشرين من شهر نيسان/أبريل الجاري، علما أنه تم رفض إصدار تصريح خروج من المحافظات الجنوبية للحكم سامح القصاص للمرة الثانية على التوالي للمشاركة مع زملائه لقيادة المباراة في هذه البطولة القارية.

وأضافت الدائرة أن الحكمين الدوليين عماد بوجة – ساحة، وفاروق عاصي – مساعد، يشاركان في قيادة مباريات بطولة غرب آسيا تحت 15 عاماً المقامة حالياً في الإمارات، التي شارك فيها أيضاً منتخبنا الوطني للفتيات وحقق خلالها نتائج إيجابية.