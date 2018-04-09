بالفيديو.. جنود الاحتلال يحتفلون بقنص شاب أعزل على حدود غزة

رام الله- وطن للأنباء: نشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو لقناص إسرائيلي أثناء إطلاقه النار على شاب فلسطيني أعزل قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

المقطع الذي التقط من خلال كاميرا مثبتة على سلاح قناص، يظهر احتفال عدد من الجنود كانوا في الموقع، حيث كانوا يصرخون بكلمات "واو"، "وييش"، وسمع صوت احد الجنود يصيح باللغة العبرية "أي فيديو هذا"، معبرا عن اعجابه بالمقطع الذي تم التقاطه، ثم يقوم بشتم المصاب وامه.

من جانبه، عقب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن " مقطع الفيديو قد تم تصويره على ما يبدو قبل بضعة اشهر. سيتم التحقيق بالحادثة وفحص الموضوع للعمق"، على حد زعمه.

ويذكر أن 30 شهيداً وآلاف الجرحى سقطوا برصاص قناصة الاحتلال على حدود غزة منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة الكبرى يوم الجمعة بتاريخ 30 مارس الماضي.