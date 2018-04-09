الاحتلال يهدم مدرسة زنوتا الاساسية جنوب الخليل

الخليل- وطن للأنباء: قالت مديرية التربية والتعليم العالي في جنوب الخليل إن قوات الاحتلال بدأت، الليلة، بهدم مدرسة زنوتا الاساسية المختلطة ومصادرة اثاثها، والتي تقع في التجمع البدوي القريب من جنوب شرق الظاهرية.

وأكدت المديرية في بيان لها، وصل وطن، أن هدم مدرسة زنوتا يأتي في سياق سياسة التجهيل التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقال مدير التربية والتعليم العالي – جنوب الخليل محمد سامي ان "ما يحدث الان من مصادرة لاثاث المدرسة والبدء بهدم مدرسة زنوتا تحت جنح الظلام ما هو الا دليل على ضعف الاحتلال ضد الانسان الفلسطيني المتسمك بارضه".

وأوضح ان "بناء هذه المدرسة جاء ليعزز من مقومات التحدي وصمود المواطن بارضه وتوفير حق التعليم لكافة اطفال فلسطين، وإن ما يحدث في مدرسة زنوتا لن يثني المديرية عن توفير التعليم في كافة المناطق المستهدفة".

وناشد سامي "المؤسسات الدولية بالتدخل لحماية حقوق الطلاب التعليمية، وأخذ موقف جدي إزاء هذه الممارسات الهمجية العدوانية وتوفير الحماية للمدارس والطلبة والمعلمين".

وأكد أن "الاحتلال لا يتوقف عن استهداف المسيرة التعليمية وتعطيلها من خلال ممارسته العدوانية التي تتنافى مع القوانين الدولية والحقوق العامة".