روسيا: الأعمال القتالية ضد سوريا ستسفر عن تداعيات خطيرة للغاية ولا أثر لاستخدام الكيميائي في دوما

وطن للأنباء- وكالات: اتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا باتباع نهج عدواني سافر ضد روسيا وسوريا تتجاوز وقاحته فترة الحرب الباردة.

وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية التهديد للسلام العالمي والأوضاع في سوريا: "طلبنا عقد هذا الاجتماع بسبب قلقنا العميق من نهج بعض العواصم الغربية، وخاصة واشنطن، ولندن وباريس، نحو تصعيد ممنهج للتوتر الدولي".

وتابع موضحا: "تتبع حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، دون أي أسس أو تفكير بالتبعات، نهجا عدوانيا ضد روسيا وسوريا وتدفع الآخرين إلى ذلك، وتجري هذه العملية باستخدام طيف واسع من الأساليب، منها الافتراءات والإهانات والخطابات العدوانية والابتزازات والعقوبات وكذلك التهديدات باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة".

وتابع نيبينزيا، متوجها إلى نظرائه الغربيين: "إنها تهدد روسيا بلا حياء، والنبرة، التي تلجأ إليها خلال ذلك، تجاوزت كل الحدود المسموح بها، حتى في فترة الحرب الباردة لم يتجرأ أسلافكم على مثل هذه الوقاحة تجاه بلادي، وماذا سيلي بعد ذلك؟".

دي ميستورا: الأمم المتحدة لا تستطيع تأكيد صحة التقارير حول الهجوم الكيميائي في دوما السورية

بدوره، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن الأمم المتحدة لا تستطيع تأكيد أو نفي صحة التقارير حول الهجوم الكيميائي في دوما السورية.

ودعا دي ميستورا مجلس الأمن الدولي، في تقرير قدمه خلال الجلسة الطارئة له، إلى بحث الوضع في سوريا، لإيجاد آلية مناسبة للتحقيق في التقارير حول الهجوم الكيميائي في دوما.

كما لفت دي ميستورا إلى أن المنظمة الدولية غير قادرة على تحديد الجهة التي وجهت اليوم الاثنين ضربات إلى قاعدة "T4" السورية، لكنه حث جميع الأطراف على إبداء ضبط النفس والامتناع عن خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في سوريا.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جلسة طارئة بمبادرة من روسيا لمناقشة "تهديد السلام العالمي".

ومن المقرر أن يلي هذه الجلسة اجتماع طارئ آخر دعت إليه مجموعة من الدول الأعضاء للمجلس لبحث الأوضاع في سوريا على خلفية التقارير حول استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما.

المصدر: (روسيا اليوم)