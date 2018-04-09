هل يواجه محمد صلاح مانشستر سيتي غدا؟

وطن للأنباء: أثار الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، الشكوك حول لحاق المصري محمد صلاح، نجم الريدز، بمواجهة مانشستر سيتي، غدًا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتعرض صلاح للإصابة خلال مواجهة لقاء الذهاب، والتي حسمها الريدز بثلاثية نظيفة، وغاب اللاعب عن مواجهة إيفرتون، السبت الماضي، في البريمييرليغ.

وقال كلوب، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي "اللاعبون الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون، تشامبرلين، بوبي، وترنت، كان من الجيد لهم عدم اللعب وقتا طويلا".

وأضاف "علينا أن ننتظر قليلا فيما يخص محمد صلاح وروبرتسون، وبالطبع لدينا أمل كبير بأن يعودا".

وتابع "يجب أن انتظر كل دقيقة وهذا ما سأفعله، لا يوجد أي شيء جديد في الوقت الحالي، سنرى ما سيحدث".

وأتم "سنرى في غضون 5 ساعات، حتى نتدرب وسنعرف من سيشارك، لا أعرف في الوقت الحالي بنسبة 100 بالمئة، لكن يحدوني الأمل في أن يكون لدينا خيارات أكبر من مباراة إيفرتون".