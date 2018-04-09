"غوغل" يحتفي بعمر الشريف

وطن للأنباء: يحتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى الـ86 لميلاد النجم المصري العالمي عمر الشريف، والذي يصادف يوم 10 أبريل.

وغيّر "غوغل" شعاره في النطاق المخصص للبحث إلى صورة للنجم المصري، الذي ولد في 10 أبريل من عام 1932.

بدأ النجم مشواره الفني بالسينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي، وانطلق إلى العالمية في بدايات الستينيات، حيث شارك في أفلام مثل "لورانس العرب" و"الدكتور جيفارا".

فاز الشريف بجائزتي "غولدن غلوب" الشهيرة فئات أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثل صاعد في دوره بفيلم "لورانس العرب".

وحصل أيضا على "غولدن غلوب" للمرة الثالثة سنة 1966، كأفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم "الدكتور جيفارا".

توفي عمر الشريف في عام 2015 عن عمر ناهز الـ83 عاما.