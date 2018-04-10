أم الحيران تتصدى لهدم القرية بشكل كامل

القدس- وطن للأنباء: قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الحيران، رائد أبو القيعان، اليوم الإثنين، إن مقاولي الهدم الاسرائيليين سيصلون القرية غدًا صباحًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بهدف مسح بيوت القرية المقرر هدمها بشكل كامل.

وأضاف أبو القيعان، أن أهالي القرية يدعون إلى أوسع مشاركة في تضامن مع أهالي القرية للتصدي لمحاولات الهدم.

وكانت قد صرّحت ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" و"سلطة تطوير النقب"، الشهر الماضي، أن السلطات الإسرائيلية تعتزم هدم قرية أم الحيران، مسلوبة الإعتراف في منطقة النقب، وإجلاء سكانها، بداية شهر نيسان/ أبريل الحالي.

وكان المدير العام لما يسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو"، يائير معيان، قد هدد بأن "جميع المباني في القرية سيتم هدمها وسيتم إجلاء جميع السكان، وسيتم بناء مستوطنة يهودية جديدة تسمى حيران على أنقاضها". علمًا بأن سكان القرية يتجاوز الألف نسمة وأنها تحتوي على عشرات المنازل معظمها من الطوب وبعضها من القصدير، بالإضافة إلى مسجد للصلاة.

"عرب 48"