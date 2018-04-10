الاحتلال يجبر مزارعين في بيت لحم على مغادرة أرضهم

بيت لحم- وطن للأنباء: أجبرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مزارعا وأشقاءه من بلدة الخضر جنوب بيت لحم على مغادرة أرضهم الزراعية، تحت تهديد السلاح.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال ومجموعة مستوطنيين أجبروا تحت تهديد السلاح المزارع إبراهيم سليم صبيح وأشقاءه، على مغادرة أرضهم الواقعة في منطقة وادي الغويط، المحاذية للبؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، أثناء حراثتهم لها.

وأشار الى ان الأرض ملكية خاصة تبلغ مساحتها 18 دونما، مزروعة بأشجار الزيتون والعنب، موضحا أن أراضي منطقة "وادي الغويط" تتعرض منذ فترة الى اعتداءات متكررة، أقاموا على جزء منها البؤرة الاستيطانية المذكورة.