أسعار البنزين في فلسطين الأعلى عربياً

وطن للأنباء- وكالات: أظهر تقرير أجرته "الأناضول"، أن سعر لتر البنزين في فلسطين هو الأعلى بين الدول العربية، فيما جاءت ليبيا الدولة الأقل سعراً، من إجمالي 19 دولة عربية تتوفر لديها بيانات أسعار الوقود.

وبلغ سعر لتر "البنزين 95" الذي يعد الأكثر شعبية بالنسبة للفلسطينيين 1.73 دولار، رغم إعلان وزارة المالية إبقاء سعر بنزين (95) دون تغيير للشهر الجاري.

وترتبط الأسعار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل رئيسي بأسعار الوقود المباعة في السوق الإسرائيلي، ويستورد الفلسطينية 100 بالمائة من احتياجاتهم لمشتقات الوقود من دولة الاحتلال، وتتغير الأسعار شهرياً.

ووفق المسح، استناداً على بعض البيانات المعلنة من موقع جوبال بترول برايس (يتتبع أسعار الوقود بالتجزئة في أكثر من 150 دولة على أساس أسبوعي)، جاءت الأردن بالمرتبة الثانية ضمن قائمة الأعلى سعراً بنحو 1.422 دولار، ثم اليمن 1.40 دولار، والمغرب وموريتانيا بـ 1.152 و 1.13 دولار على التوالي.

أما لبنان حلت بالمرتبة السادسة 0.876 دولار، تلتها تونس بنحو 0.745 دولار، ثم العراق بـ 0.652 دولار، فيما جاءت الإمارات بالمرتبة التاسعة بـ 0.605 دولار، وعُمان عاشرا بـ 0.563 دولار.

وشرع عدد من الدول العربية، في رفع الدعم عن المحروقات خلال العام الماضي والجاري، وزيادة أسعار البنزين بنسب كبيرة تجاوزت 100 بالمائة بعض الدول.

وحسب بيانات صندوق النقد العربي، ساهمت الإصلاحات الهيكلية بالموازنات الحكومية بالعالم العربي، في انخفاض فاتورة دعم الطاقة من 117 مليار دولار في 2015، إلى نحو 98 مليار دولار بالعام الماضي.

وضمن القائمة الأقل سعراً في الدول العربية، احتلت ليبيا الدولة الأقل سعراً في الدول العربية لبيع بنزين 95 الأكثر شعبية بسعر 0.111 دولار.

فيما حلت السودان بالمرتبة الثانية بنحو 0.34 دولار، ثم الكويت بنحو 0.348 دولار، والجزائر بـ 0.363 دولار.

وجاءت مصر بالمرتبة الخامسة ضمن الأقل سعرا بـ 0.374 دولار للتر، ثم سورية بـ 0.44 دولار، تلتها قطر بـ 0.515 دولار، والبحرين بـ 0.535 دولار، والسعودية 0.545 دولار.

وأظهر المسح فروقاً بالأسعار بين دول العالم، إذ تكون الأسعار في غالبية الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة.

وترجع فروق الأسعار في الدول المختلفة، إلى حجم الدعم الحكومي للبنزين والضرائب، لأن السعر العالمي للنفط موحد حول العالم ويتحدد سعره وفقاً لموازنات الدول وتوجهات السياسة العامة.

وأوضح المسح أن 11 دولة عربية، حافظت على أسعارها دون تغيير خلال الشهر الجاري، وهي الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية والبحرين والكويت والعراق وفلسطين ومصر واليمن وليبيا وسورية، مقارنة بأسعار آذار 2018.