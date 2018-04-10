فلسطيني يفوز بالمركز الثاني في بطولة "الفيزيك" بهولندا

وطن للأنباء: للمرة الثانية على التوالي حاز اللاجئ الفلسطيني السوري باسل الخيّال، على المركز الثاني في بطولة اللياقة البدنية "الفيزيك" التي أقيمت في هولندا.

وكان الخيّال أحد أبناء حي طريق الشام المقابل لمخيم العائدين في حمص، والمهجر إلى هولندا قد فاز يوم 19 آذار/ مارس من الشهر المنصرم بالمركز الثاني في بطولة هولندا للفيزيك.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى هولندا حققوا الكثير من النجاحات منهم اللاجئ الفلسطيني الشاب بهاء التوبة من أبناء مخيم العائدين بحمص، الذي فاز بالمركز الثالث في بطولة Isala cup في هولندا بوزن 98 كغ، وحصل بهاء على المركز الثالث في أول بطولة مفتوحة لكمال الأجسام شارك بها في هولندا، والتي جرت يوم 27 / 3 / 2017 في capelle aan den ijssel بمدينة روتردام، وفق ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية".