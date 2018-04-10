ملادينوف اجتمع بقيادة حماس في غزة وطالبهم بتهدئة الأوضاع على الحدود

غزة- وطن للأنباء: كشفت مصادر صحافية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اللقاء الذي جمع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف بقيادة حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن ملادينوف التقى مع حماس في محاولة لتهدئة الأمور على الحدود، في ظل استمرار الفعاليات الشعبية ضمن مسيرة العودة الكبرى التي باتت تقلق دولة الاحتلال الإسرائيلي كثيراً.

وأكدت أن زيارة المبعوث الدولي جاءت في محاولة تهدف إلى تهدئة الأوضاع على طول الحدود في مسعى لعدم توسع الفعاليات الشعبية، لتصل إلى حد اندلاع قتال حيث باتت هذه المسيرات الحدودية تشكل هاجس قلق كبير لدى القيادة الإسرائيلية، مرحجة أن يكون المبعوث الدولي يحمل بعض المقترحات لتحسين أوضاع قطاع غزة المتفاقمة بسبب الحصار الإسرائيلي المحكم. ضمن مساعيه الرامية للتهدئة.

ويخشى الاحتلال من هذه المسيرات الشعبية التي يزداد زخمها كل يوم جمعة، خاصة وأن السكان يستعدون لإحياء الجمعة الثالثة بعد أيام، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار اسم جمعة رفع العلم الفلسطيني وحرق علم الاحتلال.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال إنه مسيرة العودة مستمرة وإن أي محاولة للالتفاف على مطالب المسيرة لن يقبل بها الشعب الفلسطيني، متابعا: "أي قيادة تتماشى مع أي التفاف على هذه المطالب ستلفظه الجماهير، ونحن لا يمكن أن نكون إلا مع جماهير شعبنا".