نقيب الصيادين لوطن: توسيع مساحة الصيد لـ9 ميل لا يكفي، نطالب بـ 20 ميلاً

غزة- وطن للأنباء: أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، لـوطن أن سلطات الاحتلال قررت زيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 9 أميال بدلاً من 6 أميال في المنطقة من منتصف غزة إلى الجنوب في رفح.

وأشار عياش انه سيبدأ العمل في التوسعة اليوم الثلاثاء الساعة الثالثة عصراً، لمدة ثلاث اشهر.

واوضح عياش في حديثه، ان المساحة التي قررتها سلطات الاحتلال ليست كافية، فهي على عكس زعمهم لن تكون لمصلحة الصيادين، فقد تم تجريبها للأكثر من مرة، ولكن دون جدوى اقتصادية كبيرة، مؤكداً ان المطلوب 20 ميلاً بحرياً على أقل تقدير.

واشار الى ان هناك 1000 قارب و4000 صياد، وهذا كله يحتاج لتوسعه اكثر.

يذكر ان صيادي غزة يتعرضون لعمليات ملاحقة يومية من قبل بحرية الاحتلال، خلال رحلات العمل ضمن مساحة الصيد المسموح بها، وأدت هجمات سابقة إلى استشهاد عدد من الصيادين وإصابة آخرين، إضافة إلى الاعتقالات.