"ميكال" تطلق تطبيق الهاتف النقال

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت ميكال، وهي منصة للتجارة الإلكترونية مختصة بالهدايا والاكسسوارات الرجاليه، عن إطلاق تطبيق الهاتف النقال المتاح على كل من أبل وجوجل بلاي ستور.

من خلال تطبيق الهاتف النقال، يمكن للعملاء تصفح موقع ميكال وما يقدمه من خيارات واسعة من الهدايا الفريدة من نوعها، وذات الجودة العالية للرجال مثل الأساور، أزرار أكمام ومشابك ربطات العنق، ومشابك النقود، والمسابح واللتي يمكن اضافه أو نقش لمسه شخصيه عليها.

قالت توجان عون الله، مؤسسة والمديرة العامة لشركة ميكال "من خلال إطلاق هذا التطبيق، نحن نأمل أن يصبح من الأسهل لعملائنا تصفح منتجاتنا وشراء المنتجات المفضلة لديهم باستخدام هواتفهم النقالة أو الاجهزة اللوحية " وقالت أيضا "من خلال بضع نقرات بسيطة، يمكن لعملائنا شراء هدايا فريدة من نوعها لأنفسهم أو أحبائهم، في أي وقت، ومن أي مكان."

تجسد تصاميم ميكال الفريدة الثقافة العربية من خلال دمج الأذواق المحلية، والصور والأقوال الثقافية. ويمكن للعملاء أيضا طلب المنتجات المصنوعة خصيصا لهم لتكون هدايا فريدة من نوعها . ومن الملفت للنظر ايضا قسم الهدايا للشركات اللتي تصنع خصيصا حسب الطلب وتتلائم مع قيم الشركة ولغتها التسويقيه

وقال حبيب حزان، المدير العام لصندوق ابتكار " ليس لدى الرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى خيارات قليلة لإكسسوارات الأزياء عالية الجودة، حتى مع زيادة الطلب على هذه الملحقات. وقال حزان: "إن استثمارنا سيساعد شركة" ميكال "على أن تصبح الرائدة في مجال تقديم الهدايا للرجال في المنطقة".