اجتماع طارئ لاتحاد الصحفيين العرب لفضح جرائم الاحتلال غدا

رام الله - وطن للأنباء: قال رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، إن الاتحاد قرر عقد اجتماع طارئ لأمانته العامة يوم غد الأربعاء بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وبين أن الاجتماع سيبحث الإجراءات اللازمة لفضح جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك إجراء الاتصالات مع كافة الهيئات الدولية، خاصة محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، واطلاعها على حقيقة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا الأعزل.