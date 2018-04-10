سوريا تدعو رسميا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريقها إلى دوما

رام الله - وطن للأنباء: أعلنت الممثلية الروسية الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إرسال دمشق إلى الأمانة الفنية للمنظمة دعوة رسمية حول بدء التحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في دوما.

وجاء في بيان صحفي نشرته الممثلية الروسية يوم الثلاثاء: "الجمهورية العربية السورية بعثت في 10 أبريل إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل رسمي اقتراحا تطلب فيه البدء الفوري بالتحقيق في حادث استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم في مدينة دوما يوم 7 أبريل الماضي وإرسال خبراء المنظمة".

وتابع البيان: "إثر تفاقم الوضع هناك بشكل حاد، تدعو روسيا الأمانة الفنية إلى إرسال خبراء البعثة حول تقصي حقائق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل فوري بغية توضيح ملابسات الحادث في دوما".

وأكد البيان استعداد روسيا لتقديم دعم لازم لعمل البعثة الناجح في سوريا، بما فيه ضمان أمن خبرائها.

من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن بلاده مستعدة لتسهيل وصول بعثة تقصي الحقائق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما بأسرع وقت ممكن والتحقق من مزاعم الهجوم.

المصدر: تاس