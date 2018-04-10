استقالة مستشار ترامب للأمن الداخلي

رام الله - وطن للأنباء: أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن استقالة مستشار الرئيس الأمريكي، للأمن الداخلي، توم بوسيرت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن "الرئيس يعرب عن شكره لتوم على تمسكه بضمان سلامة بلادنا وأمنها".

وأضافت ساندرز: "أن توم قاد الجهود، التي بذلها البيت الأبيض، للدفاع عن وطننا من التهديدات الإرهابية، وتعزيز نظام الحماية الإلكترونية والرد على سلسلة غير مسبوقة للكوارث الطبيعية التي واجهناها".

المصدر: روسيا اليوم