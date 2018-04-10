دورية للاحتلال تطلق النار على راعي لبناني بالمنطقة الحدودية

وطن للأنباء: أطلقت دورية مشاة لجيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 3 طلقات من رشاش على راعي مواشي لبناني، في المنطقة الحدودية.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية)، أن حادثة إطلاق النار على الراعي جرت، اليوم، عندما كان الأخير يرعى قطيعه في منطقة الشحل، غرب مزارع شبعا (المحتلة)، وقد تمكن من الفرار.

ووفق الوكالة، شهدت المنطقة الحدودية الجنوبية استنفاراً أمنياً بعد هذه الحادثة.

وأشارت إلى أن الجيش اللبناني ووحدات “اليونيفيل” (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)، يتابعان هذا الاعتداء، كما جرى فتح تحقيق في الموضوع.

ومنذ فترة، يسود التوتّر منطقة الحدود الجنوبية اللبنانية، خصوصاً في ظل مواصلة الاحتلال بناء الجدار الفاصل مع لبنان.

الأناضول