ليبرمان: لن نسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا

وطن للأنباء: صرح وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الثلاثاء ان إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا، مهما بلغ الثمن.

وقال ليبرمان اثناء زيارته قاعدة عسكرية في كتصرين في الجولان السوري المحتل في مؤتمر صحافي “لن نسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا، مهما بلغ الثمن، ولا يوجد لنا خيار آخر. قبولنا ببقاء الإيرانيين هناك كالقبول بالسماح لهم بشد الخناق حول رقابنا”.

ونفى ليبرمان ان تكون لإسرائيل علاقة بضرب قاعدة التيفور في محافظة حمص، وقال “لا أعرف من كان في سوريا ولا أعرف من هاجم التيفور.”

الفرنسية